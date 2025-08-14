Персоналу самолета пришлось вызвать полицию, чтобы успокоить буйных пассажиров. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на The Sun.

Смотрите также Грузчики Ryanair объявили забастовки в аэропортах Испании: в какие дни возможны отмены рейсов

Что случилось на борту самолета Ryanair?

Инцидент произошел 12 августа на рейсе Лондон – Лиссабон. Пассажиры начали драться между собой после приземления самолета, около 19:00.

Местные СМИ сообщают, что драка вспыхнула из-за плача ребенка. Он плакал еще во время полета, но напряженность переросла в хаос только после приземления самолета.

Журналисты The Sun обнародовали видео инцидента – его можно посмотреть по ссылке. На заднем плане слышны крики и плач испуганных детей. Также можно расслышать, как мама пытается успокоить ребенка и говорит: "Все в порядке, мы уже идем".

Членам экипажа пришлось вызвать полицию.

Экипаж этого рейса из Лондона Станстеда в Лиссабон вызвал помощь полиции после того, как двое пассажиров начали нарушать порядок на борту. Самолет встретила местная полиция, и этих пассажиров вывели,

– сказал представитель Ryanair.

Драка между пассажирами продолжалась вплоть до вмешательства правоохранителей.

Напомним, недавно в аэропорту Испании пассажиры Ryanair подрались из-за места в очереди.