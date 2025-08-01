Пользователь Kimberley опубликовал в тиктоке видео, продемонстрировав "сумасшедшую" ситуацию в аэропорту Барселоны. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

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Что вызвало драку в аэропорту Барселоны?

Стойки сдачи багажа Ryanair открываются за два часа до времени вылета и закрываются за 40 минут до времени вылета. Поэтому у пассажиров есть очень мало времени, чтобы сдать чемоданы.

Кимберли объяснила, что из-за этого образуются огромные очереди. Ведь за этот небольшой промежуток еще нужно пройти паспортный контроль.

За этот месяц уже есть много случаев, когда из-за этой проблемы люди не успевали на самолет.

Люди начали драться. Это не смешно, но я могу сейчас с этого посмеяться, потому что нам таки удалось успеть на рейс <…>. Были люди, которые пытались прорваться и пересечь очередь. ,

– рассказала она

Очереди в аэропорту Барселоны: смотрите видео

Кимберли описала свое испытание как "самое стрессовое путешествие в своей жизни".

Напомним, что в начале июля пассажиры также подрались в очереди в аэропорту Мадрида.