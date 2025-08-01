Користувачка Kimberley опублікував у тіктоці відео, продемонструвавши "божевільну" ситуацію в аеропорту Барселони. Про це пише 24 Канал із посиланням на Express.
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Що спричинило бійку в аеропорту Барселони?
Стійки здачі багажу Ryanair відкриваються за дві години до часу вильоту та закриваються за 40 хвилин до часу вильоту. Тож у пасажирів є дуже мало часу, щоб здати валізи.
Кімберлі пояснила, що через це утворюються величезні черги. Адже за цей невеликий проміжок ще потрібно пройти паспортний контроль.
За цей місяць вже є багато випадків, коли через цю проблему люди не встигали на літак.
Люди почали битися. Це не смішно, але я можу зараз з цього посміятися, бо нам таки вдалося встигнути на рейс <…>. Були люди, які намагалися прорватися та перетнути чергу. ,
– розповіла вона
Черги в аеропорту Барселони: дивіться відео
Кімберлі описала своє випробування як "найстресовішу подорож у своєму житті".
Нагадаємо, що на початку липня пасажири також побилися в черзі в аеропорту Мадрида.