На початку липня пасажиропотік вищий, ніж зазвичай, адже люди вирушають у літні відпустки. Однак аеропорт Мадрид-Барахас з цим не впорався. Про це пише 24 Канал із посиланням на Express.

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Довгі черги в аеропорту Мадрида шокують

На кадрах, які пасажири поширили в мережі, видно, наскільки довгі черги утворилися в терміналі 4. Під час довгих очікувань деякі люди билися між собою, через що довелося втрутитися поліції.

Також багато рейсів затрималися через те, що чекали на своїх пасажирів. Один користувач X написав: "Прибули до мадридського аеропорту за 4 години до нашого вильоту і встигли трохи з'їсти круасан і випити кави. Ми сіли на рейс і тепер застрягли в очікуванні 70 інших пасажирів, які все ще проходять контроль безпеки".

Довжелезні черги в аеропорту Мадрида: дивіться відео

Caos en la T4 de Barajas: colas de pasajeros kilométricas y vuelos internacionales perdidos



La falta de agentes de Policía Nacional ha provocado grandes riadas de personas y pérdidas de vuelos



Más información en: https://t.co/733mXrkBOO pic.twitter.com/fBIPsQ5AJN — El Debate (@eldebate_com) July 2, 2025

У чому причина таких черг

Компанія повідомила, що причиною затримок нібито є "комп'ютерні проблеми". Однак пасажири стверджують, що половина постів паспортного контролю просто були порожніми.

Компанія Ryanair це підтвердила: "Лише за останні два тижні понад 270 пасажирів пропустили свої рейси в цих аеропортах через надмірні затримки, спричинені нестачею персоналу прикордонного контролю".

Aena, державна організація в Іспанії, яка керує мережею аеропортів у країні, заявила, що співпрацює з поліцією для контролю потоку людей.