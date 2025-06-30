Пілотам довелося виконати посадку в аварійному режимі через проблеми з гальмами. Про це пише 24 Канал із посиланням на Polsat News.

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Подробиці інциденту

Речник польських авіаліній LOT Кшиштоф Мочульський розповів, що проблему з гальмами виявили під час заходу на посадку. Тоді пілот вирішив сісти в аварійному режимі.

Під час рейсу LO634 із Софії до Варшави, який виконувався літаком Embraer 195 з реєстраційним номером SP-LNE, екіпаж повідомив про проблему з гальмами під час заходу на посадку,

– розповів Кшиштоф Мочульський.

На щастя, все закінчилося добре. Літак успішно приземлився в аеропорту імені Шопена після 20:00.

Нагадаємо, що на початку червня у Німеччині екстрено сів літак Ryanair. Шторм "Тім", який тоді вирував над країною, спричинив на борту занадто сильно турбулентність – 8 пасажирів і 1 член екіпажу отримали травми.