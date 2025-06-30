Пилотам пришлось выполнить посадку в аварийном режиме из-за проблем с тормозами. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Polsat News.

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Подробности инцидента

Представитель польских авиалиний LOT Кшиштоф Мочульский рассказал, что проблему с тормозами обнаружили во время захода на посадку. Тогда пилот решил сесть в аварийном режиме.

Во время рейса LO634 из Софии в Варшаву, который выполнялся самолетом Embraer 195 с регистрационным номером SP-LNE, экипаж сообщил о проблеме с тормозами во время захода на посадку,

– рассказал Кшиштоф Мочульский.

К счастью, все закончилось хорошо. Самолет успешно приземлился в аэропорту имени Шопена после 20:00.

Напомним, что в начале июня в Германии экстренно сел самолет Ryanair. Шторм "Тим", который тогда бушевал над страной, вызвал на борту слишком сильно турбулентность – 8 пассажиров и 1 член экипажа получили травмы.