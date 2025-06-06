К сожалению, из-за сильной турбулентности 8 пассажиров и 1 член экипажа получили травмы. Детали инцидента рассказывает 24 Канал со ссылкой на Tagesschau.
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Самолет Ryanair из-за грозы совершил экстренную посадку
На юге Германии прошли сильные штормы, которые привели к вынужденной посадке самолета авиакомпании Ryanair, следовавшего из Берлина в Милан. Самолет попал в зону сильной турбулентности, в результате чего 9 пассажиров получили травмы.
Инцидент произошел примерно в 20:30 по местному времени в среду. В ответ на опасные погодные условия пилот совершил незапланированную посадку в аэропорту Меммингена в Баварии.
На борту находились 179 пассажиров и 6 членов экипажа. В результате происшествия 8 пассажиров и 1 член экипажа получили травмы. 3 пострадавших были госпитализированы в Меммингене, остальные – прошли медицинскую проверку,
– говорится в заявлении.
Трое, которые были госпитализированы для лечения – это двухлетний ребенок с ушибами, женщина со рваной раной головы, мужчина с болями в спине.
Всего на борту рейса Ryanair находилось 185 пассажиров. Авиакомпания организовала автобусы для перевозки желающих продолжить путешествие до конечного пункта назначения.
К слову, ранее для пассажиров Ryanair сделал заявление о рекордных задержках рейсов летом.