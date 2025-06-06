На жаль, через сильну турбулентність 8 пасажирів і 1 член екіпажу отримали травми. Деталі інциденту розповідає 24 Канал з посиланням на Tagesschau.

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Літак Ryanair через грозу здійснив екстрену посадку

На півдні Німеччини пройшли сильні шторми, які призвели до вимушеної посадки літака авіакомпанії Ryanair, що прямував з Берліна до Мілану. Літак потрапив у зону сильної турбулентності, в результаті чого 9 пасажирів отримали травми.

Інцидент стався приблизно о 20:30 за місцевим часом у середу. У відповідь на небезпечні погодні умови пілот здійснив незаплановану посадку в аеропорту Меммінгена в Баварії.

На борту перебували 179 пасажирів та 6 членів екіпажу. Внаслідок пригоди 8 пасажирів та 1 член екіпажу отримали травми. 3 постраждалих було госпіталізовано в Меммінгені, решта – пройшли медичну перевірку,

– йдеться у заяві.

Троє, які були госпіталізовані для лікування – це дворічна дитина з забоями, жінка з рваною раною голови, чоловік з болями в спині.

Загалом на борту рейсу Ryanair перебувало 185 пасажирів. Авіакомпанія організувала автобуси для перевезення охочих продовжити подорож до кінцевого пункту призначення.

До слова, раніше для пасажирів Ryanair зробив заяву про рекордні затримки рейсів влітку.