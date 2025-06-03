Очікується, що мандрівники одних з найпопулярніших напрямків світу натраплять на найбільші труднощі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Sun.

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Влітку в аеропортах ЄС будуть затримки рейсів

Авіакомпанія Ryanair виступила з попередженням щодо погіршення послуг з управління повітряним рухом (УВС), заявивши, що Європейська комісія та уряди різних європейських країн не змогли розв'язати поточні проблеми. Авіакомпанія прогнозує, що затримки значно погіршаться влітку 2025 року.

Лоукостер підкреслив, що 2024 рік вже встановив рекорд із затримок рейсів, попри скорочення кількості рейсів по всій Європі на 5% порівняно з допандемічним рівнем.

Без розв'язання проблеми нестачі персоналу та проблем з управлінням повітряним рухом цього літа мандрівники можуть зіткнутися з безпрецедентними затримками,

– підкреслив гендиректор Ryanair Майкл О'Лірі.

Авіакомпанія особливо відзначила, що пасажири, які летять через великі аеропорти Великої Британії, Франції, Іспанії, Німеччини та Португалії, ймовірно, зіткнуться з найсерйознішими перебоями в роботі.

Водночас раніше Ryanair заявив, що планує підвищення цін на авіаквитки влітку 2025-го.