Нові напрямки доступні вже з 27 травня. Куди можна полетіти з Польщі зі SkyUp Airlines розповідає 24 Канал з посиланням на SkyUp.
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SkyUp запускає нові рейси з Польщі
Авіакомпанія SkyUp Airlines оголосила про відкриття нових рейсів з Польщі до популярних морських напрямків, що стало можливим завдяки співпраці з туроператорами. Це партнерство пояснює затримку з початком продажу квитків, який розпочався за кілька днів до відкриття рейсів.
SkyUp з 27 травня почав виконувати рейси двічі на тиждень з Варшави до Іракліона у Греції, а з 1 червня літатиме один раз на тиждень до Ларнаки на Кіпрі. Рейси з Катовіце до Іракліона також будуть виконуватися двічі на тиждень, а до Ларнаки – один раз.
Ще з 29 травня авіакомпанія додасть новий маршрут з Катовіце до Бургаса в Болгарії.
Ось приклади бронювань та цін в один бік:
- Варшава – Іракліон: 78 євро;
- Варшава – Ларнака: 110 євро;
- Катовіце – Іракліон: 73 євро;
- Катовіце – Ларнака: 89 євро;
- Катовіце – Бургас: 69 євро.
В SkyUp Airlines наголошують, що нові прямі маршрути до Греції, Кіпру та Болгарії, запущені безпосередньо перед літом, – це чудова можливість спланувати спокійний відпочинок, ділову поїздку або відпочинок на вихідних на морі.
Тим часом з нагоди свого 21-річчя лоукостер Wizz Air запустив акцію – відшкодовує вартість квитків.