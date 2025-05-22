Переможці акції будуть оголошені вже 9 червня. Що відомо про акцію розповідає 24 Канал з посиланням на Wizz Air.

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У Wizz Air нова акція

Авіакомпанія Wizz Air запустила нову рекламну кампанію для мандрівників, які хочуть забронювати авіаквитки.

Для участі в акції необхідно придбати авіаквиток вартістю до 1 000 євро в будь-якому напрямку. Ця акційна пропозиція дійсна для квитків, придбаних у період з 21 по 25 травня, з вильотами, запланованими на період до 30 червня.

Для завершення процесу клієнтам необхідно ввести код, отриманий під час бронювання, у спеціальну форму на сайті авіакомпанії.

Wizz Air обере 21 переможця серед усіх учасників своєї акції. Кожен переможець отримає відшкодування вартості квитка у вигляді кредитів, які можна буде використати для майбутніх перельотів з авіакомпанією. Переможці будуть оголошені 9 червня.

Зверніть увагу, що участь в акції можуть брати особи віком від 18 років.

До слова, раніше Wizz Air додав нові рейси з Брашова і Тімішоари.