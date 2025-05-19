Один із пілотів залишив кабіну, а другий в той момент втратив свідомість. Про це пише 24 Канал з посиланням на BILD.

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У Німеччині літак 10 хвилин летів без пілотів

17 лютого 2024 року з літаком Airbus A321 авіакомпанії Lufthansa стався значний інцидент, деталі якого стали відомі лише зараз. Літак, який прямував з Франкфурта до Севільї, Іспанія, зіткнувся з непередбачуваною ситуацією на висоті 10 700 метрів.

Згідно зі звітом, опублікованим Іспанською комісією з розслідування авіаційних подій, випадок стався, коли капітан вийшов з кабіни пілотів до вбиральні. Незабаром після цього другий пілот втратив свідомість, ймовірно, через якийсь напад. Попри те, що система автопілота увімкнулася і взяла на себе контроль над літаком, він все ж зазнав незначного відхилення від запланованої траєкторії польоту.

Перший капітан протягом декількох хвилин не міг отримати доступ до кабіни пілотів через спрацювання захисного механізму дверей, який вимагав підтвердження від другого пілота. Приблизно через 8 хвилин другий пілот прийшов до тями і відчинив двері, що дозволило капітану взяти ситуацію під контроль.

Екіпаж прийняв рішення про екстрену посадку в Мадриді. Після прибуття в аеропорт медичний персонал без зволікань надав допомогу другому пілоту. Пізніше з'ясувалося, що втрата свідомості була пов'язана з раніше недіагностованим неврологічним захворюванням.

До слова, цього літа в популярні міста подешевшають авіаквитки.