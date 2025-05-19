Один из пилотов покинул кабину, а второй в тот момент потерял сознание. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на BILD.

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В Германии самолет 10 минут летел без пилотов

17 февраля 2024 года с самолетом Airbus A321 авиакомпании Lufthansa произошел значительный инцидент, детали которого стали известны только сейчас. Самолет, следовавший из Франкфурта в Севилью, Испания, столкнулся с непредсказуемой ситуацией на высоте 10 700 метров.

Согласно отчету, опубликованному Испанской комиссией по расследованию авиационных происшествий, случай произошел, когда капитан вышел из кабины пилотов в уборную. Вскоре после этого второй пилот потерял сознание, вероятно, из-за какого-то приступа. Несмотря на то, что система автопилота включилась и взяла на себя контроль над самолетом, он все же претерпел незначительное отклонение от запланированной траектории полета.

Первый капитан в течение нескольких минут не мог получить доступ к кабине пилотов из-за срабатывания защитного механизма дверей, который требовал подтверждения от второго пилота. Примерно через 8 минут второй пилот пришел в себя и открыл дверь, что позволило капитану взять ситуацию под контроль.

Экипаж принял решение об экстренной посадке в Мадриде. По прибытии в аэропорт медицинский персонал без промедлений оказал помощь второму пилоту. Позже выяснилось, что потеря сознания была связана с ранее недиагностированным неврологическим заболеванием.

К слову, этим летом в популярные города подешевеют авиабилеты.