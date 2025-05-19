Ник Мэддок провел в поезде 15 часов и подхватил тяжелую респираторную инфекцию. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм nickmaddockglobal.

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Путешественника впервые госпитализировали во время путешествия

Мужчина ехал в купе третьего класса с кондиционером. Это второй самый низкий класс, доступный в поездах индийской железной дороги – хуже условия только в вагонах общего класса Sleeper.

Мэддок уточнил, возможности купить билет в вагон более высокого класса не было.

Я могу признать, что моя 15-часовая поездка поездом 3-го класса с кондиционером из Варанаси в Нью-Джалпайгури была одной из самых ужасных вещей, которые со мной произошли за 6 лет путешествий,

– заявил он.

Через 3 дня после поездки мужчину госпитализировали в Бутане. Ему поставили диагноз "тяжелая респираторная инфекция", которая требует длительного выздоровления.

Мужчину госпитализировали во время путешествия: смотрите видео

Мэддок уточнил, что за 6 лет путешествий более 120 странами это был первый раз, когда он попал в иностранную больницу.

В то же время он отметил, что до конца не уверен, подхватил ли инфекцию в поезде, или в Варанаси, где провел неделю и видел церемонию ритуального сожжения умерших вдоль реки Ганг.

Обратите внимание. Ранее мы писали о том, какие продукты не надо есть в отелях "все включено", чтобы не подхватить кишечную инфекцию.