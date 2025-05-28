Новые направления доступны уже с 27 мая. Куда можно улететь из Польши со SkyUp Airlines рассказывает 24 Канал со ссылкой на SkyUp.

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SkyUp запускает новые рейсы из Польши

Авиакомпания SkyUp Airlines объявила об открытии новых рейсов из Польши в популярные морские направления, что стало возможным благодаря сотрудничеству с туроператорами. Это партнерство объясняет задержку с началом продажи билетов, который начался за несколько дней до открытия рейсов.

SkyUp с 27 мая начал выполнять рейсы дважды в неделю из Варшавы в Ираклион у Греции, а с 1 июня будет летать один раз в неделю в Ларнаку на Кипре. Рейсы из Катовице в Ираклион также будут выполняться дважды в неделю, а в Ларнаку – один раз.

Еще с 29 мая авиакомпания добавит новый маршрут из Катовице в Бургас в Болгарии.

Вот примеры бронирований и цен в одну сторону:

Варшава – Ираклион: 78 евро;

Варшава – Ларнака: 110 евро;

Катовице – Ираклион: 73 евро;

Катовице – Ларнака: 89 евро;

Катовице – Бургас: 69 евро.

В SkyUp Airlines отмечают, что новые прямые маршруты в Грецию, Кипр и Болгарию, запущены непосредственно перед летом, – это прекрасная возможность спланировать спокойный отдых, деловую поездку или отдых на выходных на море.

Тем временем по случаю своего 21-летия лоукостер Wizz Air запустил акцию – возмещает стоимость билетов.