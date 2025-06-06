Дело в том, что ее чемодан оказался всего на ноготь шире, чем было разрешено. За это с нее хотели взыскать 70 евро. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

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Подробности инцидента

Мать троих детей, 43-летняя Натали Седлер, 20 мая 2025 года садилась на рейс из Пальма-де-Майорки в Лидс-Брэдфорд.

Она приобрела приоритетную посадку на Балеарских островах и имела право на провоз двух предметов ручной клади размерами 40x20x25 и 55x40x20 сантиметров.

Впрочем, сотрудница Ryanair грубо приказала ей положить чемодан в багажный отсек, прибегнув к угрозам. Все из-за того, что чемодан пассажирки был немного больше. Натали признает этот факт, однако ее возмутило общение сотрудницы.

Она заметила, что за неделю до того летела на Майорку с тем же чемоданом, и ей не делали никаких замечаний.

Он (чемодан – 24 Канал) был буквально на ноготь шире, чем нужно, и колесо было немного выдвинуто... Она (сотрудница Ryanair – 24 Канал) сказала: "Если ты не заплатишь 70 евро, то улетишь домой новым рейсом. Я отправлю рейс без тебя". Дело было не в деньгах, а в принципе, потому что она была такой грубой,

– рассказала Натали.

Поэтому пассажирка пошла в ближайший бар возле и попросила там мусорный мешок. Женщина пересыпала в него все из своего чемодана, и оставила его в аэропорту.

Натали села в самолет и положила мешок на верхнюю полку под бурные аплодисменты других пассажиров.

К слову, чемодан, который она оставила в аэропорту, был подарком от ее родителей, однако Натали не жалеет о своем поступке.

Я была очень рада отказаться от чемодана. Это просто чемодан, это не конец света... У меня было такое ощущение, будто я только что вышла из тюрьмы. Я определенно куплю еще один чемодан, но я еще раз проверю размеры. Я не хочу снова через это проходить... Чемодан стоит всего 45 фунтов стерлингов (около 54 евро), так что я не собиралась платить 70 евро,

– сказала Натали.

Зато лоукостер отметил, что замечание женщине делал работник "с третьей стороны". При этом авиакомпания напомнила, что пассажиры обязаны соблюдать правила.