В начале июля пассажиропоток выше, чем обычно, ведь люди отправляются в летние отпуска. Однако аэропорт Мадрид-Барахас с этим не справился. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Express.

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Длинные очереди в аэропорту Мадрида шокируют

На кадрах, которые пассажиры распространили в сети, видно, насколько длинные очереди образовались в терминале 4. Во время долгих ожиданий некоторые люди дрались между собой, из-за чего пришлось вмешаться полиции.

Также много рейсов задержались из-за того, что ждали своих пассажиров. Один пользователь X написал: "Прибыли в мадридский аэропорт за 4 часа до нашего вылета и успели немного съесть круассан и выпить кофе. Мы сели на рейс и теперь застряли в ожидании 70 других пассажиров, которые все еще проходят контроль безопасности".

Длинные очереди в аэропорту Мадрида: смотрите видео

Caos en la T4 de Barajas: colas de pasajeros kilométricas y vuelos internacionales perdidos



La falta de agentes de Policía Nacional ha provocado grandes riadas de personas y pérdidas de vuelos



Más información en: https://t.co/733mXrkBOO pic.twitter.com/fBIPsQ5AJN - El Debate (@eldebate_com) 2 июля, 2025

В чем причина таких очередей

Компания сообщила, что причиной задержек якобы являются "компьютерные проблемы". Однако пассажиры утверждают, что половина постов паспортного контроля просто были пустыми.

Компания Ryanair это подтвердила: "Только за последние две недели более 270 пассажиров пропустили свои рейсы в этих аэропортах из-за чрезмерных задержек, вызванных нехваткой персонала пограничного контроля".

Aena, государственная организация в Испании, которая управляет сетью аэропортов в стране, заявила, что сотрудничает с полицией для контроля потока людей.