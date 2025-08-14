Персоналу літака довелося викликати поліцію, щоб заспокоїти буйних пасажирів. Про це пише 24 Канал із посиланням на The Sun.
Що трапилось на борту літака Ryanair?
Інцидент трапився 12 серпня на рейсі Лондон – Лісабон. Пасажири почали битися між собою після приземлення літака, близько 19:00.
Місцеві ЗМІ повідомляють, що бійка спалахнула через плач дитини. Вона плакала ще під час польоту, але напруженість переросла в хаос лише після приземлення літака.
Журналісти The Sun оприлюднили відео інциденту – його можна переглянути за посиланням. На задньому плані чути крики та плач переляканих дітей. Також можна розчути, як мама намагається заспокоїти дитину і каже: "Все гаразд, ми вже йдемо".
Членам екіпажу довелося викликати поліцію.
Екіпаж цього рейсу з Лондона Станстеда до Лісабона викликав допомогу поліції після того, як двоє пасажирів почали порушувати порядок на борту. Літак зустріла місцева поліція, і цих пасажирів вивели,
– сказав Речник Ryanair.
Бійка між пасажирами тривала аж до втручання правоохоронців.
Нагадаємо, нещодавно в аеропорту Іспанії пасажири Ryanair побилися через місце в черзі.