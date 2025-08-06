Через страйки вантажників деякі рейси Ryanair можуть бути затримані або скасовані взагалі. Про це пише 24 Канал із посиланням на Euronews.

Дивіться також Пасажири Ryanair влаштували бійку в аеропорту Іспанії за місце в черзі

У які дні можливі затримки та скасування рейсів Ryanair?

Azul Handling надає послуги наземного обслуговування авіакомпаніям групи Ryanair у численних іспанських аеропортах.

Спочатку страйк відбудеться 15, 16 та 17 серпня у три часові інтервали: з 05:00 до 09:00, з 12:00 до 15:00 та з 21:00 до 23:59.

Потім його продовжуватимуть щосереди, щоп'ятниці, щосуботи та щонеділі до 31 грудня 2025 року.

У цей час вантажники припинятимуть роботу у всіх своїх робочих центрах та операційних базах в Іспанії. Зокрема в аеропортах Барселони, Севільї, Малаги, Аліканте, Ібіци, Пальма-де-Майорка, Жирони, Тенеріфе-Південного, Лансароте та Сантьяго-де-Компостели.

Через що страйкують вантажники Ryanair?

Профспілка повідомила, що протести виникли через порушення робочих прав. Працівники скаржаться на відсутність гнучкого графіка, встановлення додаткових годин під примусом та "надмірні дисциплінарні стягнення".

Також вони заявили, що компанія не веде облік робочого часу для постійних робітників, які працюють неповний робочий день та не хоче повертати на роботу тих, хто був у медичній відпустці.