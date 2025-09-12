В Європі є чимало прекрасних місць, що ідеально підійдуть для відпочинку на вихідні, або ж навіть для тижневої відпустки, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express. Втім, одне місто було названо найкращим.

Цікаво Що не можна перевозити через кордон: повний список заборонених продуктів і речей

Яке місто найкраще для відпочинку у Європі?

Згідно з опитуванням Witch? найкращим містом для відпочинку є Краків – і він обирається переможцем вже п'ятий рік поспіль. Найкращим містом його названо з врахуванням семи критеріїв: їжі, проживання, культурних пам'яток, шопінгу, зручності пересування, відсутності натовпу та співвідношення ціни та якості. Після цього на основі задоволеності туристів розрахували загальний бал – і Краків посів перше місце з неймовірним результатом у 92%.

Місто отримало усі п'ять зірок за зручність пересування, проживання та їжу й напої. Окрім того, це було єдине місце, що отримало також і найвищу оцінку за співвідношення ціни та якості – адже в середньому проживання в місті коштує всього 4 800 гривень за ніч.

Вражає Краків і своїми культурними пам'ятками – це красиве місто, що має неймовірно ошатний вигляд у будь-яку пору року – і влітку, і перед Різдвом, і на Великдень.

Ось кілька міст, які також увійшли до короткого списку найкращих для подорожей:

Венеція;

Валенсія;

Відень;

Стамбул.



Краків ідеально відходить для відпочинку в Європі / Фото Pexels

Які ще новини з Польщі варто знати?