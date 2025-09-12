На цьому тлі Прикордонна служба відзначає збільшення кількості молодих українців, які в'їжджають до Польщі. Хоча зростання і спостерігається, це не масове явище, пише 24 Канал з посиланням на RMF24.

Чи справді молоді українці масово їдуть в Польщу?

Наприкінці серпня прем'єр-міністр України Юлія Свириденко оголосила, що уряд переглянув правила перетину кордону під час воєнного стану, що є значною зміною в політиці. Нові правила дозволили чоловікам віком від 18 до 22 років виїжджати за кордон. Раніше обмеження поширювалися на вікову категорію 18 – 60 років.

Це рішення викликало занепокоєння і спекуляції в соціальних мережах щодо потенційного припливу молодих українських чоловіків до сусідньої Польщі. Однак, дані Прикордонної служби свідчать про те, що, попри збільшення кількості перетинів кордону, це не свідчить про масову міграцію.

Ця група помітна, але це не масова еміграція,

– прокоментував Ігор Горьков, голова Перемишльського відділення Союзу українців у Польщі.

Бещадська прикордонна служба повідомила про значний приплив молодих українських чоловіків, які в'їжджають до Польщі протягом останнього тижня.

В Підкарпатському воєводстві з 28 серпня по 3 вересня через прикордонні пункти до Польщі в'їхало загалом 6 100 осіб у віці від 18 до 22 років. За цей же період 2 000 осіб виїхали з Польщі в Україну.

Подібна тенденція і в Люблінському воєводстві. З 28 серпня по 3 вересня прибуло 4 605 чоловіків у віці від 18 до 22 років, а виїхав 1 301. Це більше, ніж за попередній тиждень, коли до країни в'їхав 461 молодий українець, а виїхало 575.

Водночас припускають, що зростання кількості приїжджих може бути пов'язане з різними факторами, включаючи прагнення здобути освіту та можливості для відпочинку.

Які нові правила перетину кордону українськими чоловіками?