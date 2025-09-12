На этом фоне Пограничная служба отмечает увеличение количества молодых украинцев, которые въезжают в Польшу. Хотя рост и наблюдается, это не массовое явление, пишет 24 Канал со ссылкой на RMF24.

Читайте также "Недружественная риторика растет": Польша может ограничить изучение украинского языка в школах

Действительно ли молодые украинцы массово едут в Польшу?

В конце августа премьер-министр Украины Юлия Свириденко объявила, что правительство пересмотрело правила пересечения границы во время военного положения, что является значительным изменением в политике. Новые правила позволили мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет выезжать за границу. Ранее ограничения распространялись на возрастную категорию 18 – 60 лет.

Это решение вызвало беспокойство и спекуляции в социальных сетях относительно потенциального притока молодых украинских мужчин в соседнюю Польшу. Однако, данные Пограничной службы свидетельствуют о том, что, несмотря на увеличение количества пересечений границы, это не свидетельствует о массовой миграции.

Эта группа заметна, но это не массовая эмиграция,

– прокомментировал Игорь Горьков, председатель Перемышльского отделения Союза украинцев в Польше.

Бещадская пограничная служба сообщила о значительном притоке молодых украинских мужчин, которые въезжают в Польшу в течение последней недели.

В Подкарпатском воеводстве с 28 августа по 3 сентября через пограничные пункты в Польшу въехало всего 6 100 человек в возрасте от 18 до 22 лет. За этот же период 2 000 человек выехали из Польши в Украину.

с 28 августа по 3 сентября через пограничные пункты в Польшу въехало всего 6 100 человек в возрасте от 18 до 22 лет. За этот же период 2 000 человек выехали из Польши в Украину. Подобная тенденция и в Люблинском воеводстве. С 28 августа по 3 сентября прибыло 4 605 мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, а выехал 1 301. Это больше, чем за предыдущую неделю, когда в страну въехал 461 молодой украинец, а выехало 575.

В то же время предполагают, что рост количества приезжих может быть связан с различными факторами, включая стремление получить образование и возможности для отдыха.

Какие новые правила пересечения границы украинскими мужчинами?