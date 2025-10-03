Сообщается о значительных снегопадах во многих странах, в том числе в Болгарии и Сербии. Прогнозы показывают, что такие погодные условия в этой части Европы будут продолжаться, пишет 24 Канал со ссылкой на podroze.onet.

Как Балканы переживают снег в октябре?

Мощный зимний шторм пронесся по южной Европе, принеся в регион значительные снегопады. Снежные бури особенно поразили Балканы, где, по сообщениям, снегопады прошли не только в высокогорье, но и в городах, расположенных ниже.

Многочисленные видео в Интернете отражают интенсивность зимней непогоды. В пятницу утром столица Болгарии, София, подверглась неожиданному снежному покрову, несмотря на то, что расположена на высоте около 595 метров над уровнем моря.

Город Софию в Болгарии заснежило: смотрите видео

Снег покрыл не только Болгарию, но и Сербию. Особенно сильно пострадали горные районы, где выпало еще больше снега. По сообщениям, снежный покров в этих регионах достиг от 30 до 40 сантиметров и продолжает падать.

Сербию накрыл снегопад: смотрите видео

Heavy snowfall is covering Kopaonik, Serbia tonight. (©infokop) pic.twitter.com/KNSMmUo1SP - Монитор погоды (@WeatherMonitors) 3 октября, 2025 г

Сербская метеорологическая служба отмечает, что легкий снежный покров можно наблюдать на высоте до 200 метров над уровнем моря.

Смотрите, как заснежило Сербию: фото

Mt Kopaonik (1710m) 45см снега сегодня утром, новый рекорд для октября! ️



Глубина снега сегодня утром: Кукавица 56см, Бьелуша 40см, Блажево 30см, Мелае 26см, Златибор 25см, Понорац 23см, Crni Vrh & Reževiće 22см...



Фото с веб камеры из Копаоника: https://t.co/ZH7t0EpJtU pic.twitter.com/rSdqv4kSUd - Милош Милич (@skomimaster) 3 октября, 2025 г

По прогнозам, снегопад в этих регионах Европы продлится как минимум до субботы, в некоторых районах за это время может выпасть еще до 10 сантиметров снега.

Хотя с воскресенья ожидается улучшение погодных условий, жителям следует готовиться к сохранению низких температур, поскольку ночные минимумы будут опускаться значительно ниже нуля – до 0 градусов по Цельсию.

Какие еще регионы охватили стихии?