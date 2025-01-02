Поліцейські затримали сотні порушників. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на BFMTV.

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Наслідки заворушень з феєрверками у Франції

У ніч на 1 січня 2025 року у Франції мобілізували близько 90 000 поліцейських і жандармів. Згідно з даними Міністерства внутрішніх справ, тієї ночі в країні за допомогою піротехніки було підпалено 984 автомобілі.

Крім цього, у Ліоні постраждала дворічна дитина, яка перебувала в колясці. Дівчинка зазнала поранення в обличчя, тепер їй загрожує інвалідність на все життя. Тим часом у Тонон-ле-Бен доросла людина постраждала від свого ж феєрверку.

Також у Лормонті (Жиронда) внаслідок запуску феєрверка була знищена квартира.



У Франції внаслідок використання піротехніки є руйнування / Pexels

Загалом у новорічну ніч у Франції заарештували 420 людей, ще 310 взяли під варту. Повідомляється, що деякі з затриманих запускали піротехніку спеціально по правоохоронцях або машинах на автостоянках.

Зауважимо, що деякі європейські міста заборонили використання феєрверків та їхній продаж перед Новим роком. Зокрема відповідну заборону ввела Прага – столиця Чехії.