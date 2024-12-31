В середньому щомісяця у Великій Британії закривалося понад 34 пабів. Це найрізкіше скорочення з 2021 року. Про це пише 24 Канал із посиланням на The Guardian.

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Чому у Британії масово зачиняються паби

Цьогоріч кількість пабів у Великій Британії вперше опустилася нижче 39 000. Причиною стали зростання цін і фінансових проблем споживачів.

Наразі загальна кількість пабів в Англії та Уельсі, включно з тими, які стоять порожні, і тими, які пропонуються в оренду, скоротилася до 38 989. Деякі з них переобладнали в будинки, офіси та дитячі садки.

Кількість пабів може ще більше скоротитися у 2025 році

Найбільша кількість пабів назавжди зачинилися саме у Лондоні. Очікується, що оператори пабів та інші компанії зіткнуться зі ще більшими витратами у квітні, коли наберуть чинності заходи, прийняті урядом в осінньому бюджеті.

Зокрема зросте сума, яку роботодавці повинні будуть платити до фонду національного страхування. Також скоротиться знижка ставки для бізнесу – зі 75% до 40%.

Крім цього, необхідно буде підвищити мінімальну заробітну плату працівникам. Як зазначають експерти, "багато пабів просто не зможуть вижити".

Виконавча директорка Британської асоціації пива і пабів (BBPA) Емма Маккларкін зазначила, що пивоварні та паби "вливають мільярди" в економіку Британії, підтримуючи понад мільйон робочих місць. Тому, на її думку, їхнє закриття може мати катастрофічні наслідки для державної скарбниці та ринку праці.

Вона закликала уряд "швидко провести постійну і значущу реформу ставок для бізнесу".