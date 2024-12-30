Мер Венеції Луїджі Бругнаро оголосив новий указ, який обмежить продаж алкоголю в місті напередодні Нового року. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ANSA.

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У Венеції заборонили алкоголь на Новий рік

Міська влада оголосила, що новий захід покликаний посилити громадську безпеку та забезпечити проведення майбутніх заходів у безпечних умовах.

У новій постанові чиновники оголосили, що магазинам у Венеції буде заборонено продавати алкоголь з 19:00 31 грудня 2024 року до 6:00 1 січня 2025 року.

Жителям та туристам також заборонено приносити та вживати напої, зокрема алкогольні, в громадських місцях.

Крім того, заборонили і використання перцевих балончиків.

За порушення заборони туристам і гостям міста загрожує штраф від 25 до 500 євро.