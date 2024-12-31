Порушникам світять чималі штрафи. Про це пише 24 Канал із посиланням на Blesk.cz.

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Яке покарання за використання феєрверків та піротехніки у Празі

Тим, хто запускатиме феєрверки або підриватиме петарди, загрожує штраф у розмірі до 100 000 крон.

Також мерія Праги поширила заборону на продаж та використання піротехніки у громадських місцях, парках, набережних, біля лікарень, будинків для людей похилого віку та ветеринарних станцій.

Яка ситуація в інших містах

Заборону на феєрверки підтримують багато великих міст, зокрема: Брно, Чеські Будейовіце, Табор та Пісек.



Деякі міста замість феєрверків використовуватимуть дронові шоу з анімаціями та звуковим супроводом. Зокрема про таке шоу оголосили Кралупи-над-Влтавою.

Водночас у багатьох містах відмовлятися від феєрверків все ще не збираються. У південній Чехії, наприклад, взагалі організують "піромузикл".

Разом із тим, деякі населені пункти все ж пообіцяли використовувати "тихішу" піротехніку.