Це вже другий такий інцидент за останні два дні, передає 24 Канал з посиланням на Reuters.

Коли аеропорт у Вільнюсі відновить роботу?

За даними агентства, рух у Вільнюському аеропорту зупинено до 2:00 ночі за місцевим часом. Кордон із Білоруссю залишатиметься закритим до цього ж часу.

Варто зауважити, що аеропорт Вільнюса вже призупиняв роботу цього тижня – у вівторок та п’ятницю, а також 5 жовтня. Усі рази причиною ставали кулі, що потрапляли в повітряний простір над столицею.

Литовська влада заявляє, що кулі запускають контрабандисти, які перевозять нелегальні сигарети, та водночас покладає відповідальність на режим самопроголошеного білоруського президента Олександра Лукашенка за невжиття заходів для припинення таких запусків.

Прем’єр-міністерка країни Інґріда Шимоніте повідомила, що наступного тижня Національна комісія з безпеки розгляне ситуацію та шукатиме розв'язання проблеми.

