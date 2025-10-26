Это уже второй такой инцидент за последние два дня, передает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Смотрите также Российские самолеты залетели в Литву: Москва ответила, нарушала ли чьи-то границы
Когда аэропорт в Вильнюсе возобновит работу?
По данным агентства, движение в Вильнюсском аэропорту остановлено до 2:00 ночи по местному времени. Граница с Беларусью будет оставаться закрытой до этого же времени.
Стоит заметить, что аэропорт Вильнюса уже приостанавливал работу на этой неделе – во вторник и пятницу, а также 5 октября. Все разы причиной становились шары, попадающие в воздушное пространство над столицей.
Литовские власти заявляют, что шары запускают контрабандисты, которые перевозят нелегальные сигареты, и одновременно возлагают ответственность на режим самопровозглашенного белорусского президента Александра Лукашенко за непринятие мер для прекращения таких запусков.
Премьер-министр страны Ингрида Шимоните сообщила, что на следующей неделе Национальная комиссия по безопасности рассмотрит ситуацию и будет искать решение проблемы.
Нарушение воздушного пространства Литвы: похожие случаи
23 октября два российских самолета нарушили воздушное пространство Литвы на 18 секунд, войдя из Калининградской области. Тогда истребители воздушного патрулирования НАТО сразу поднялись в воздух.
Кроме этого, 4 октября над аэропортом Вильнюса 4 октября заметили несколько дронов. Его закрыли из-за опасности, а рейсы перенаправили в Каунас, Ригу и Гданьск.
Стоит заметить, что в 2025 году по меньшей мере 9 европейских стран подверглись нарушению воздушного пространства, в частности Финляндия, Норвегия, Дания, Эстония, Литва, Латвия, Польша, Румыния и Молдова. Эти инциденты привели к активации статьи 4 НАТО, предусматривающей обсуждение ситуации на уровне Североатлантического совета.