Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на минобороны России.

Смотрите также Российские самолеты вторглись в воздушное пространство Литвы

Как Россия объяснила свои самолеты в небе Литвы?

В четверг, 23 октября, по данным ВС Литвы, российский самолет Су-30 и самолет-заправщик Ил-78 пересекли воздушное пространство страны НАТО.

Согласно заявлению российского ведомства, два российских истребителя Су-30 осуществляли плановые учебно-тренировочные полеты над Калининградской областью и якобы ничьи границы "не нарушали".

От маршрута полета самолеты не отклонялись и не нарушали границы других государств, что подтверждено средствами объективного контроля,

– говорится в сообщении.

Во вражеском минобороны отметили, что полеты якобы проходили строго в соответствии с правилами использования воздушного пространства России.

Самолеты России в небе НАТО: последние случаи