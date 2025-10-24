Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на минобороны России.
Смотрите также Российские самолеты вторглись в воздушное пространство Литвы
Как Россия объяснила свои самолеты в небе Литвы?
В четверг, 23 октября, по данным ВС Литвы, российский самолет Су-30 и самолет-заправщик Ил-78 пересекли воздушное пространство страны НАТО.
Согласно заявлению российского ведомства, два российских истребителя Су-30 осуществляли плановые учебно-тренировочные полеты над Калининградской областью и якобы ничьи границы "не нарушали".
От маршрута полета самолеты не отклонялись и не нарушали границы других государств, что подтверждено средствами объективного контроля,
– говорится в сообщении.
Во вражеском минобороны отметили, что полеты якобы проходили строго в соответствии с правилами использования воздушного пространства России.
Самолеты России в небе НАТО: последние случаи
23 октября два российские самолеты вошли в воздушное пространство Литвы из Калининградской области на 18 секунд. После инцидента НАТО подняло истребители для патрулирования.
Российская авиация неоднократно нарушала правила полетов в международном воздушном пространстве над Балтийским морем. Самолеты России летели без включенных ответчиков, без планов полета и радиосвязи.
В НАТО обсуждали возможность сбивания российских самолетов, которые нарушают воздушное пространство Альянса, с привлечением поддержки Литвы, Чехии, Польши и Германии.