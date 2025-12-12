Бывший британский солдат, украинский морской пехотинец и защитник Мариуполя Шон Пиннер в эфире 24 Канала отметил, что Украине нельзя соглашаться на решения, которые ослабляют ее позиции. Он объяснил, что не доверяет обещаниям гарантий безопасности со стороны США или Европы, если они не подкреплены реальными действиями.

Смотрите также Это ловушка, – политолог раскрыл многоходовку Кремля с идеей о "выходе" войск с Донбасса

Почему мирный план США может привести к новой войне?

Пиннер отметил, что Украине нельзя соглашаться на решения, с которыми придется жить годами. Он подчеркнул, что Россию останавливает не дипломатия и не чужие обещания, а украинская армия. Поэтому любые гарантии безопасности, по его мнению, должны быть подтверждены реальными действиями, а не только словами.

Нельзя доверять тому, что Америка или Европа действительно неуклонно будут придерживаться этих гарантий безопасности. Если бы они собирались это делать, они сделали бы это еще по Будапештскому меморандуму,

– сказал Пиннер.

Он обратил внимание на то, как в США принимали решение о помощи Украине, и назвал это сигналом риска на будущее. Америка, по его оценке, получала выгоду от продажи оружия странам НАТО, а не от прямой поддержки Украины.

Америка извлекла из этого выгоду. Они продают оружие НАТО, не Украине напрямую. Трамп еще до того, как стал президентом, уже задерживал поставки артиллерийских снарядов и оружия. Это администрация, которая не слишком любит Украину,

– добавил Пиннер.

В итоге эта логика сводится к одному: если Украина слабеет, Россия получает больше пространства для давления. Именно поэтому, по его убеждению, главным предохранителем остается сила украинской армии, которая не дает России продвигаться дальше.

Что сделает Путин после мирного плана США?

Пиннер предупредил, что мирный план может не остановить войну надолго, если Украина станет слабее. В таком случае Россия получит больше пространства для давления, а пауза превратится в подготовку к новому удару. Он отметил, что даже после договоренностей Кремль будет искать способы расшатывать Украину изнутри.

Он проверяет границы пятой статьи, запуская дроны в Польшу. Это не прекратится. Будет хуже. Перемирия не будет,

– подчеркнул Пиннер.

Он резко раскритиковал идею амнистии за военные преступления, которая фигурировала среди пунктов плана. По его мнению, такие вещи только подталкивают Россию действовать дальше, потому что не создают ощущение ответственности за содеянное.

Мирный план и переговоры: последние новости