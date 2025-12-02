Які санкції планує ЄС проти Білорусі?

Про це розповіла президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн після розмови із президентом Литви Гітанасом Науседою, передає 24 Канал з посиланням на її допис у соцмережах.

Вона зазначила, що ситуація на кордоні з Білоруссю стає все гіршою, адже випадки проникнення повітряних куль з контрабандою з її території до Литви зростають.

Така гібридна атака з боку режиму Лукашенка є абсолютно неприпустимою. Литва й надалі має нашу повну солідарність,

– наголосила фон дер Ляєн.

Тому, за її словами, Євросоюз готує додаткові заходи проти Білорусі у межах свого санкційного режиму.

Які дипломатичні кроки ЄС?

Разом з тим зовнішньополітична служба ЄС у понеділок, 1 грудня, викликала представника Білорусі в Брюсселі. Вона закликала Мінськ припинити атаки на країни блоку, а також звільнити європейських перевізників, що були затримані білоруською стороною, пише LRT.

Європейська служба зовнішніх дій закликала припинити гібридні атаки проти держав ЄС і негайно вжити заходів для належного контролю своєї території та повітряного простору, а також негайно звільнити незаконно затриманих на білоруському боці перевізників ЄС і їхнє майно,

– заявила представниця МЗС Литви Крістіна Белікова.

Речниця відомства наголосила, що Литва готова вжити усіх необхідних заходів, щоб захистити інтереси своїх громадян та компаній.

Варто знати! Від жовтня повітряні кулі з контрабандою постійно залітають з білоруської сторони на територію Литви. Через це вона змушена була закрити кордон із Білоруссю, а та у відповідь не відпускає на територію Литви вантажівки, які мають білоруську реєстрацію.

Що відомо про повітряні кулі в Литві?