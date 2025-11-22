Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на міністра оборони Нідерландів Рубена Брекельманса та Reuters.

Що відомо про інцидент з дронами у Нідерландах 21 листопада?

У Нідерландах офіційно підтвердили інцидент із невідомими дронами над авіабазою Волкел, що розташована неподалік кордону з Німеччиною.

Міністерство оборони повідомило, що ввечері 21 листопада, приблизно між 19:00 та 21:00, охоронці помітили кілька БпЛА у зоні, де польоти заборонені. Військові застосували стрілецьку зброю з землі, намагаючись збити апарати.

За даними очільника нідерландського Міноборони Рубена Брекельманса, дрони після обстрілу зникли, ймовірно, покинувши небо країни, й досі не знайдені. Міністр наголосив, що будь-які безпілотники поблизу військових об'єктів є неприпустимими, і армія вживатиме необхідних заходів у разі повторення таких інцидентів.

Наразі встановлюють, що саме робили дрони у забороненому для польотів районі та як вони туди потрапили. Військова поліція проводить окреме розслідування.

З міркувань безпеки Міністерство оборони не розкриває деталей щодо способу виявлення безпілотників та застосованих засобів реагування.

Цікаво, що вже 22 листопада Рубен Брекельманс повідомив на своїй сторінці у соцмережі Х, що кілька дронів помітили в районі аеропорту Ейндховена. Через це цивільний та військовий повітряний рух було призупинено.

Засоби оборони для боротьби з безпілотниками готові до протидії. Поліція та Королівська нідерландська маршальська служба також перебувають на місці. Подальше стеження триває, і ми вживатимемо необхідних заходів,

– написав міністр оборони країни.

