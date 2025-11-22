Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на министра обороны Нидерландов Рубена Брекельманса и Reuters.

Что известно об инциденте с дронами в Нидерландах 21 ноября?

В Нидерландах официально подтвердили инцидент с неизвестными дронами над авиабазой Волкел, расположенной недалеко от границы с Германией.

Министерство обороны сообщило, что вечером 21 ноября, примерно между 19:00 и 21:00, охранники заметили несколько БПЛА в зоне, где полеты запрещены. Военные применили стрелковое оружие с земли, пытаясь сбить аппараты.

По данным главы нидерландского Минобороны Рубена Брекельманса, дроны после обстрела исчезли, вероятно, покинув небо страны, и до сих пор не найдены. Министр подчеркнул, что любые беспилотники вблизи военных объектов недопустимы, и армия примет необходимые меры в случае повторения таких инцидентов.

Сейчас устанавливают, что именно делали дроны в запрещенном для полетов районе и как они туда попали. Военная полиция проводит отдельное расследование.

Из соображений безопасности Министерство обороны не раскрывает деталей относительно способа обнаружения беспилотников и примененных средств реагирования.

Интересно, что уже 22 ноября Рубен Брекельманс сообщил на своей странице в соцсети Х, что несколько дронов заметили в районе аэропорта Эйндховена. Из-за этого гражданское и военное воздушное движение было приостановлено.

Средства обороны для борьбы с беспилотниками готовы к противодействию. Полиция и Королевская нидерландская маршальская служба также находятся на месте. Дальнейшее слежение продолжается, и мы будем принимать необходимые меры,

– написал министр обороны страны.

Где еще в Европе недавно фиксировали неизвестные дроны?