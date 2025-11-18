Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на его интервью LRT.

Что говорят в НАТО о сбивании российских дронов над Украиной?

Он пояснил, что Альянс сосредоточен на защите территории и воздушного пространства союзников.

Пока нет намерений сбивать в воздушном пространстве Украины дроны или баллистические ракеты, приближающиеся к нашему воздушному пространству. Отдельные государства предлагают это делать, но мы еще не приняли такого решения,

– сказал он.

На просьбу объяснить эту позицию помощник генсека НАТО сказал, что позиция Альянса заключается в защите собственного воздушного пространства и территории.

"Мы оказываем огромную поддержку Украине. Совсем недавно немцы передали дополнительные системы Patriot. Так что, мы помогаем Украине защищаться. Это очень сложно, но мы постоянно прилагаем усилия, чтобы прислать Украине оборудование для защиты от российских воздушных ударов", – добавил Руге.

Сбивание вражеских целей над Украиной