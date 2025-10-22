Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова Йенса Столтенберга в интервью для ведущей CNN Кристиан Аманпур.

Что сказал Столтенберг об окончании войны в Украине?

На фоне новостей о подготовке к новому саммиту Трампа и Путина бывший генеральный секретарь НАТО отметил, что с Россией нужно разговаривать, чтобы продемонстрировать силу.

Единственный способ положить конец войне в Украине – убедить Путина, что он не победит на поле боя. Не думаю, что мы можем заставить Путина изменить свои убеждения. Его цель – контролировать Украину. Но, по моему мнению, мы можем изменить его расчеты, чтобы он понял, что цена, которую придется заплатить за контроль над Украиной, слишком высока,

– объяснил Столтенберг.

Он также отметил, что единственный способ сделать это – предоставлять Украине военную поддержку. Ведь ситуация за столом переговоров тесно связана с ситуацией на поле боя.

"Мы должны быть преданы долгосрочной военной поддержке Украины. Хорошая новость: США дали четко поняли, что продолжат оказывать военную помощь Украине, а европейцы и другие союзники НАТО четко заявили, что готовы платить", – резюмировал экс-генсек НАТО.

Йенс Столтенберг высказался относительно способа закончить войну в Украине / Видео с аккаунта Кристиан Аманпур в соцсети Х

Справочно! Йенс Столтенберг был генеральным секретарем НАТО с 2014 по 2024 годы. На этом посту сейчас его заменил экс-премьер Нидерландов Марк Рютте.

Кстати, украинский историк Ярослав Грицак предположил в эфире 24 Канала, что война в нашем государстве может завершиться благодаря дипломатии, а не на поле боя. Эксперт также отметил, что путь к миру будет сложным и не принесет быстрого облегчения.

