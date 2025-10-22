Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова Єнса Столтенберга в інтерв'ю для ведучої CNN Крістіан Аманпур.

До теми Була загроза опинитись у пастці: чи міг Путін навмисно зірвати зустріч з Трампом

Що сказав Столтенберг про закінчення війни в Україні?

На тлі новин про підготовку до нового саміту Трампа та Путіна колишній генеральний секретар НАТО зазначив, що з Росією потрібно розмовляти, щоб продемонструвати силу.

Єдиний спосіб покласти край війні в Україні – переконати Путіна, що він не переможе на полі бою. Не думаю, що ми можемо змусити Путіна змінити свої переконання. Його мета – контролювати Україну. Але, на мою думку, ми можемо змінити його розрахунки, щоб він зрозумів, що ціна, яку доведеться заплатити за контроль над Україною, занадто висока,

– пояснив Столтенберг.

Він також зауважив, що єдиний спосіб зробити це – надавати Україні військову підтримку. Адже ситуація за столом переговорів тісно пов'язана із ситуацією на полі бою.

"Ми маємо бути віддані довгостроковій військовій підтримці України. Добра новина: США дали чітко зрозуміли, що продовжать надавати військову допомогу Україні, а європейці та інші союзники НАТО чітко заявили, що готові платити", – резюмував ексгенсек НАТО.

Єнс Столтенберг висловився щодо способу закінчити війну в Україні / Відео з акаунту Крістіан Аманпур у соцмережі Х

“I don’t think we can change Putin’s mind. His aim, his goal is to control Ukraine,” former NATO Secretary General @jensstoltenberg tells me. “But I do think we can change Putin’s calculus, that he will realize that the price he has to pay to control Ukraine is too high.” pic.twitter.com/aXNGXpQq59 — Christiane Amanpour (@amanpour) October 21, 2025

Довідково! Єнс Столтенберг був генеральним секретарем НАТО з 2014 по 2024 роки. На цій посаді наразі його замінив експрем'єр Нідерландів Марк Рютте.

До речі, український історик Ярослав Грицак припустив в етері 24 Каналу, що війна в нашій державі може завершитися завдяки дипломатії, а не на полі бою. Експерт також зазначив, що шлях до миру буде складним і не принесе швидкого полегшення.

Як можна змусити Путіна закінчити війну проти України?