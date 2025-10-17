Таку думку 24 Каналу висловив дипломат, колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, зазначивши, що останнім часом США активізувати свої спроби вплинути на кремлівського диктатора, аби той пішов на завершення бойових дій. Це сталось після того, як Трампу вдалось сприяти припиненню вогню між Ізраїлем і ХАМАС.

Які країни можуть змусити Росію до миру?

Дмитро Кулеба вважає, що Трампу вдалось розв'язати питання Ізраїлю та ХАМАС тільки тому, що США знайшли слабкі місця обох сторін, і натиснули на них.

Які з цього уроки для нас? Перше – немає нічого неможливого. Друге – дуже важливо чітко намацати слабкі сторони обох, щоб досягнути миру. Тут є негативний момент. Бо і в нас намацають слабкі місця,

– сказав він.

Якщо глянути на цю ситуацію зі сторони Путіна, то у диктатора у цьому сенсі можуть виникнути проблеми. Є ті, хто може змусити його до миру.

Я бачу дві країни – Китай та Саудівська Аравія. Китай – через їхнє всеосяжне партнерство з Росією. А від Саудівської Аравії залежить ситуація на світовому ринку нафти. Якби у них було бажання, то їм не складно обвалити ціну на нафту до рівня, щоб російська економіка почала задихатися,

– зауважив дипломат.

Попри такі можливості, на думку Кулеби, досягнути необхідного тиску на Росію буде складно, адже виглядає, що Кремль ще не дійшов до тої точки виснаження, аби бути готовим завершувати війну в Україні.

Які зараз проблеми у Росії?