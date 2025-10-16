Про це повідомляє 24 Канал російський інформаційний телеканал "Дощ".
Дивіться також До Москви долітатиме: військовий назвав пріоритетні цілі у ворога
На що скаржаться росіяни?
Глава Волгоградської області заявив про масовану атаку дронів на енергооб'єкти регіону.
У результаті падіння уламків БпЛА в Новомиколаївському районі на території підстанції ЛЕП Балашовська зафіксовано загоряння, яке оперативно ліквідовується протипожежними силами,
– каже Андрій Бочаров.
Варто зауважити, що ця підстанція забезпечує транзитні перетоки електроенергії з Волзької ГЕС до Центрального регіону Росії, а також електропостачання споживачів Новомиколаївського району Волгоградської області, південно-східної частини Воронезької області та західної частини Саратовської області.
За повідомленнями, кілька прилеглих населених пунктів залишилися без електропостачання. Глава регіону стверджує, що пошкоджень житлових будівель і постраждалих немає.
Водночас у міністерстві оборони Росії заявили про нібито 51 збитий безпілотник над регіонами країни та тимчасово окупованим Кримом. Над Волгоградською областю, згідно з повідомленням відомства, було збито 11 безпілотників.
Коли в Росії також було гучно?
Нагадаємо, що зранку 15 жовтня в Уфі, що є столицею російського Башкортостану, літали невідомі дрони. Після цього у районі нафтопереробного заводу бачили багато диму.
Крім того, в ніч проти 15 жовтня дрони атакували нафтопереробний завод у Волгоградській області.
Губернатор російського регіону заявив, що "атаку БпЛА відбито". За його словами, внаслідок падіння уламків БпЛА в селищі Кірова Світлоярського району пошкоджено 4 приватні домоволодіння.