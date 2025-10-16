Про це повідомляє 24 Канал російський інформаційний телеканал "Дощ".

На що скаржаться росіяни?

Глава Волгоградської області заявив про масовану атаку дронів на енергооб'єкти регіону.

У результаті падіння уламків БпЛА в Новомиколаївському районі на території підстанції ЛЕП Балашовська зафіксовано загоряння, яке оперативно ліквідовується протипожежними силами,

– каже Андрій Бочаров.

Варто зауважити, що ця підстанція забезпечує транзитні перетоки електроенергії з Волзької ГЕС до Центрального регіону Росії, а також електропостачання споживачів Новомиколаївського району Волгоградської області, південно-східної частини Воронезької області та західної частини Саратовської області.

За повідомленнями, кілька прилеглих населених пунктів залишилися без електропостачання. Глава регіону стверджує, що пошкоджень житлових будівель і постраждалих немає.

Водночас у міністерстві оборони Росії заявили про нібито 51 збитий безпілотник над регіонами країни та тимчасово окупованим Кримом. Над Волгоградською областю, згідно з повідомленням відомства, було збито 11 безпілотників.

