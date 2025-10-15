Про це пише 24 Канал з посиланням на "Крымский ветер".

Дивіться також У Криму знову лунають вибухи: під ударом могла опинитися Таврійська ТЕС

Що відомо про атаку на Волгоград?

Вночі 15 жовтня у Волгоградській області Росії прогриміла серія вибухів. Дрони вдарили по НПЗ в Красноармійському районі. Внаслідок атаки на території підприємства почалася пожежа.

Місцеві жителі в мережі самі фактично підтвердили, що БпЛА досягли своєї цілі і атакували НПЗ.

Так, росіяни в мережі влаштували істерику через вибухи і поскаржилися на дефіцит бензину.



Росіяни обговорюють атаку на НПЗ / Скриншот з телеграм каналу "Крымский ветер"



Росіяни бідкаються на дефіцит палива / Скриншот з телеграм каналу "Крымский ветер"

Губернатор російського регіону в традиційній манері стверджує, що "атаку БпЛА відбито". За його словами, внаслідок падіння уламків БпЛА в селищі Кірова Світлоярського району пошкоджено 4 приватні домоволодіння.

Водночас пожежу на території НПЗ посадовець коментувати не став.

Пожежа на НПЗ у Волгограді: дивіться відео

Вибухи в Росії: останні новини