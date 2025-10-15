Про це пише 24 Канал з посиланням на "Крымский ветер".
Що відомо про атаку на Волгоград?
Вночі 15 жовтня у Волгоградській області Росії прогриміла серія вибухів. Дрони вдарили по НПЗ в Красноармійському районі. Внаслідок атаки на території підприємства почалася пожежа.
Місцеві жителі в мережі самі фактично підтвердили, що БпЛА досягли своєї цілі і атакували НПЗ.
Так, росіяни в мережі влаштували істерику через вибухи і поскаржилися на дефіцит бензину.
Росіяни обговорюють атаку на НПЗ / Скриншот з телеграм каналу "Крымский ветер"
Росіяни бідкаються на дефіцит палива / Скриншот з телеграм каналу "Крымский ветер"
Губернатор російського регіону в традиційній манері стверджує, що "атаку БпЛА відбито". За його словами, внаслідок падіння уламків БпЛА в селищі Кірова Світлоярського району пошкоджено 4 приватні домоволодіння.
Водночас пожежу на території НПЗ посадовець коментувати не став.
Пожежа на НПЗ у Волгограді: дивіться відео
Вибухи в Росії: останні новини
В ніч на 14 жовтня в Росії зафіксували безпілотники. Вказувалося, що атаку нібито "відбили", однак через падіння уламків було пошкоджено Арзамаську підстанцію.
Вночі 13 жовтня дрони атакували Астраханську, Ростовську область, Республіку Калмикія і не тільки. Окупанти заявляли, що їхня ППО нібито "перехопила та знищила" 103 дрони.
День перед цим жителі Брянщини повідомили про вибухи в області. Стверджувалося, що під атаку потрапила місцева електропідстанція