Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російське опозиційне видання ASTRA та телеграм-канал Supernova+.
Що відомо про неспокійний ранок в Уфі?
Російські журналісти писали, що невідомий безпілотник атакував, ймовірно, промзону в Уфі, де розташований в тому числі нафтопереробний завод "Уфаоргсинтез", що належить "Башнєфті".
Уфу атакують невідомі безпілотники / Відео з телеграм-каналу Supernova+
Місцеві жителі пишуть, що дим видно у районі Бірського тракту – дороги, що проходить промзоною. Також повідомляється про проблеми з мобільним інтернетом.
В районі "Башнєфть-УНПЗ" бачать дим / Відео з телеграм-каналу Supernova+
У Башкортостані раніше було оголошено безпілотну небезпеку. В аеропорту Уфи було запроваджено план "Килим", згодом тимчасові обмеження зняли.
Місцеві жителі бідкаються про невідомі дрони у Башкортостані / Відео з телеграм-каналу Supernova+
Варто зазначити, що "Башнєфть-УНПЗ", розташована за близько 1 400 кілометрів від кордонів України. Це вже четверта атака на Башкортостан протягом останнього місяця.
До речі, експерт з США Марк Тот заявив в етері 24 Каналу, що удари по російській нафтовій та енергетичній інфраструктурі ефективніші за санкції. Такі атаки можуть нести за собою гуманітарні наслідки для росіян.
Коли ще НПЗ в Башкортостані атакували українські дрони?
Зранку 11 жовтня далекобійні безпілотники Центру спецоперацій "А" СБУ влаштували "бавовну" на нафтопереробному заводі "Башнєфть-УНПЗ", про що розповіли джерела 24 Каналу. Після атаки на заводі спалахнула пожежа, внаслідок чого піднявся стовп чорного диму.
За даними OSINT-аналітиків з проєкту "КіберБорошно" на НПЗ "Башнефть-Новойл" у Башкортостані внаслідок атаки СБУ була пошкоджена установка АВТ-5. Вона є ключовою для первинного перероблювання нафти, і без неї подальша робота НПЗ – неможлива.
Цікаво, що вночі 15 жовтня дрони також атакували нафтопереробний завод у Волгоградській області. На території підприємства почалася пожежа.