Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российское оппозиционное издание ASTRA и телеграм-канал Supernova+.
К теме БпЛА ударили по Смоленскому авиационному заводу, – OSINT
Что известно о неспокойном утре в Уфе?
Российские журналисты писали, что неизвестный беспилотник атаковал, вероятно, промзону в Уфе, где расположен, в том числе нефтеперерабатывающий завод "Уфаоргсинтез", принадлежащий "Башнефти".
Уфу атакуют неизвестные беспилотники / Видео с телеграм-канала Supernova+
Местные жители пишут, что дым виден в районе Бирского тракта – дороги, проходящей по промзоне. Также сообщается о проблемах с мобильным интернетом.
В районе "Башнефть-УНПЗ" видят дым / Видео с телеграм-канала Supernova+
В Башкортостане ранее была объявлена беспилотная опасность. В аэропорту Уфы был введен план "Ковер", впоследствии временные ограничения сняли.
Местные жители жалуются о неизвестных дронах в Башкортостане / Видео с телеграм-канала Supernova+
Стоит отметить, что "Башнефть-УНПЗ", расположена за около 1 400 километров от границ Украины. Это уже четвертая атака на Башкортостан в течение последнего месяца.
Кстати, эксперт из США Марк Тот заявил в эфире 24 Канала, что удары по российской нефтяной и энергетической инфраструктуре эффективнее санкций. Такие атаки могут нести за собой гуманитарные последствия для россиян.
Когда еще НПЗ в Башкортостане атаковали украинские дроны?
Утром 11 октября дальнобойные беспилотники Центра спецопераций "А" СБУ устроили "хлопок" на нефтеперерабатывающем заводе "Башнефть-УНПЗ", о чем рассказали источники 24 Канала. После атаки на заводе вспыхнул пожар, в результате чего поднялся столб черного дыма.
По данным OSINT-аналитиков из проекта "КиберБорошно" на НПЗ "Башнефть-Новойл" в Башкортостане в результате атаки СБУ была повреждена установка АВТ-5. Она является ключевой для первичной переработки нефти, и без нее дальнейшая работа НПЗ – невозможна.
Интересно, что ночью 15 октября дроны также атаковали нефтеперерабатывающий завод в Волгоградской области. На территории предприятия начался пожар.