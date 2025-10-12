Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на OSINT-специалиста Blinzka.
Что известно об ударе по Смоленской области?
Ночью 12 октября в Смоленске беспилотники, вероятно, ударили по АО "Смоленский авиационный завод" (СмАЗ). Жители города слышали взрывы и видели густой дым в районе предприятия.
Небо после поражения завода: смотрите видео
АО "Смоленский авиационный завод" специализируется на производстве и модернизации авиационных и ракетных систем. Также собирает и обслуживает высокоточное вооружение, включая крылатые ракеты и компоненты для авиационных комплексов.
Дым в районе завода под Смоленском / Фото из телеграмма Supernova+
Вероятное место поражения / Фото OSINT (blinzka)
Губернатор Василий Анохин подтвердил падение БПЛА в регионе и отметил, что якобы были сбиты два дрона.
Какие последствия недавних взрывов в России?
Ночью 12 октября взрывы раздавались также на Брянщине. Вероятно, под удар попала местная электроподстанция.
Вечером 11 октября в Белгороде прогремели мощные взрывы. По сообщениям СМИ, повреждена ТЭЦ "Луч". В части города пропало электроснабжение.
В этом месяце дроны СБУ атаковали НПЗ "Башнефть-Новойл" в Башкортостане, повредив установку АВТ-5. Эта установка критически важна для первичной переработки нефти, без которой дальнейшая обработка невозможна.