Железнодорожный узел важен для обеспечения российской армии боеприпасами, вооружением и живой силой на южном направлении. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Атеш".
Что известно о диверсии на железной дороге в России?
Движение "Атеш" сообщило об успешной диверсии на железнодорожной инфраструктуре возле Новочеркасска Ростовской области. В результате россияне имеют проблемы с поставками техники и войск.
Целенаправленным действием на систему управления движением был нарушен график движения эшелонов с военной техникой и личным составом,
– говорится в сообщении.
Успешная операция вблизи Новочеркасска: смотрите видео
Именно через этот железнодорожный узел, по словам агентов, проходят регулярные поставки артиллерийских снарядов и ракет для РСЗО.
Место проведения диверсии на железной дороге / Фото из телеграмма "Атеш"
Диверсия привела к задержкам в критически важных перевозках. Нарушение логистики может повлиять на интенсивность обстрелов Украины и боевые возможности противника.
Какие потери несет враг?
"Атеш" недавно заявил о значительных потерях российской армии на южном направлении. За неделю ликвидировано 126 военных и ранено 228. Медицинская система оккупантов не справляется, а потери пытаются скрыть.
Заместитель директора Центра исследований армии, конверсии и разоружения Михаил Самусь отметил в прямом эфире 24 Канала, что Россия ежемесячно теряет на поле боя около 30 тысяч военных. Он также прогнозирует, что в 2026 году государство-агрессор не сможет удерживать контрактников.
Агенты "Атеш" передали ВСУ точные координаты российских позиций вблизи Волчанска. Благодаря данным партизан украинская армия может прицельно бить по врагу.