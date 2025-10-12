Железнодорожный узел важен для обеспечения российской армии боеприпасами, вооружением и живой силой на южном направлении. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Атеш".

Что известно о диверсии на железной дороге в России?

Движение "Атеш" сообщило об успешной диверсии на железнодорожной инфраструктуре возле Новочеркасска Ростовской области. В результате россияне имеют проблемы с поставками техники и войск.

Целенаправленным действием на систему управления движением был нарушен график движения эшелонов с военной техникой и личным составом,

– говорится в сообщении.

Успешная операция вблизи Новочеркасска: смотрите видео

Именно через этот железнодорожный узел, по словам агентов, проходят регулярные поставки артиллерийских снарядов и ракет для РСЗО.

Место проведения диверсии на железной дороге / Фото из телеграмма "Атеш"

Диверсия привела к задержкам в критически важных перевозках. Нарушение логистики может повлиять на интенсивность обстрелов Украины и боевые возможности противника.

Какие потери несет враг?