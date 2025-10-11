Уфа є одним із найбільших нафтопереробних центрів Росії й забезпечує паливом та паливно-мастильними матеріалами російські збройні сили. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на джерела у Службі безпеки України.
Новини до теми "Наступною може бути Москва": Україна б'є по одній із найболючіших точок Росії
Які наслідки атаки на НПЗ "Башнафта"?
За даними СБУ, після вибухів на території "Башнафта-УНПЗ" туди почала їхати пожежна техніка, а над самим заводом піднявся стовп чорного диму. За попередньою інформацією, після удару безпілотників Центру спецоперацій "А" СБУ загоряння сталося в районі установки для переробки сирої нафти ЕЛОУ-АВТ-6.
Це вже третій за останній місяць діпстрайк СБУ в Башкортостані – за 1400 кілометрів від України. Такі удари демонструють, що в глибокому тилу Росії немає безпечних місць,
– кажуть у Службі безпеки.
А також запевняють, що можуть дотягнутися до будь-яких об’єктів на території ворога, які працюють на війну проти України.
України атакує російські НПЗ: коротко про головне
У четвер, 9 жовтня, Ростовську область Росії атакували дрони. Тоді в мережі писали про приліт по нафтобазі у Матвєєв Кургані.
Тоді як 4 жовтня під ударом вкотре опинився нафтопереробний завод "Киришинефтеоргсинтез" у Ленінградській області. Операцію здійснили ССО спільно з повстанським рухом у Росії "Черная искра".
Варто зауважити, що українські атаки зупинили майже 40% російських НПЗ, що викликало дефіцит бензину. Ціни на нього зросли на 12,73% за рік. Це є рекордом за останні 14 років.