Об этом сообщает 24 Канал российский информационный телеканал "Дождь".
На что жалуются россияне?
Глава Волгоградской области заявил о массированной атаке дронов на энергообъекты региона.
В результате падения обломков БпЛА в Новониколаевском районе на территории подстанции ЛЭП Балашовская зафиксировано возгорание, которое оперативно ликвидируется противопожарными силами,
– говорит Андрей Бочаров.
Стоит заметить, что эта подстанция обеспечивает транзитные перетоки электроэнергии с Волжской ГЭС в Центральный регион России, а также электроснабжение потребителей Новониколаевского района Волгоградской области, юго-восточной части Воронежской области и западной части Саратовской области.
По сообщениям, несколько близлежащих населенных пунктов остались без электроснабжения. Глава региона утверждает, что повреждений жилых зданий и пострадавших нет.
В то же время в министерстве обороны России заявили о якобы 51 сбитом беспилотнике над регионами страны и временно оккупированным Крымом. Над Волгоградской областью, согласно сообщению ведомства, было сбито 11 беспилотников.
Когда в России также было громко?
Напомним, что утром 15 октября в Уфе, что является столицей российского Башкортостана, летали неизвестные дроны. После этого в районе нефтеперерабатывающего завода видели много дыма.
Кроме того, в ночь на 15 октября дроны атаковали нефтеперерабатывающий завод в Волгоградской области.
Губернатор российского региона заявил, что "атака БпЛА отражена". По его словам, в результате падения обломков БпЛА в поселке Кирова Светлоярского района повреждены 4 частных домовладения.