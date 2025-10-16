Об этом сообщает 24 Канал российский информационный телеканал "Дождь".

На что жалуются россияне?

Глава Волгоградской области заявил о массированной атаке дронов на энергообъекты региона.

В результате падения обломков БпЛА в Новониколаевском районе на территории подстанции ЛЭП Балашовская зафиксировано возгорание, которое оперативно ликвидируется противопожарными силами,

– говорит Андрей Бочаров.

Стоит заметить, что эта подстанция обеспечивает транзитные перетоки электроэнергии с Волжской ГЭС в Центральный регион России, а также электроснабжение потребителей Новониколаевского района Волгоградской области, юго-восточной части Воронежской области и западной части Саратовской области.

По сообщениям, несколько близлежащих населенных пунктов остались без электроснабжения. Глава региона утверждает, что повреждений жилых зданий и пострадавших нет.

В то же время в министерстве обороны России заявили о якобы 51 сбитом беспилотнике над регионами страны и временно оккупированным Крымом. Над Волгоградской областью, согласно сообщению ведомства, было сбито 11 беспилотников.

