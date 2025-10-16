Мовиться про атаки на російські НПЗ, які послаблюють економіку та логістику країни-агресорки. Це в ефірі 24 Каналу зауважив політичний консультант, військовослужбовець Олександр Антонюк.

Коли Україна битиме по Москві?

Олександр Антонюк зазначив, що сьогодні Україна визначає пріоритетні цілі, щоб досягати стратегічних успіхів. Приблизно 40% НПЗ Росії вже уражено. Напевно, частину з них відновлять, але українські сили знову їх атакують. Зокрема, це створення дефіциту бензину, у Москві теж.

Це б'є по економіці, логістиці. Тобто ми зараз не за "вау-ефект", а за стратегію, щоб максимально ефективно послаблювати економіку та можливості Росії. Тому що ми можемо завдавати ударів по Москві, дивитися на істерику москвичів, але наскільки це буде впливати стратегічно?

– пояснив він.

Україна накопичує ресурси, вивчає російську систему ППО, щоб уражати насамперед ті цілі, які будуть впливати на воєнно-політичну ситуацію. Тому виходячи з ресурсних можливостей, наші сили обирають те, що сьогодні найбільш важливо.

Але у цьому чи наступному місяці до Москви долітатиме. Наші Сили оборони, спецслужби ГУР, СБУ, ССО неодноразово ще порадують нас та росіян,

– додав військовослужбовець.

Чи можливий блекаут у Москві?