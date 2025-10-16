Мовиться про атаки на російські НПЗ, які послаблюють економіку та логістику країни-агресорки. Це в ефірі 24 Каналу зауважив політичний консультант, військовослужбовець Олександр Антонюк.
Коли Україна битиме по Москві?
Олександр Антонюк зазначив, що сьогодні Україна визначає пріоритетні цілі, щоб досягати стратегічних успіхів. Приблизно 40% НПЗ Росії вже уражено. Напевно, частину з них відновлять, але українські сили знову їх атакують. Зокрема, це створення дефіциту бензину, у Москві теж.
Це б'є по економіці, логістиці. Тобто ми зараз не за "вау-ефект", а за стратегію, щоб максимально ефективно послаблювати економіку та можливості Росії. Тому що ми можемо завдавати ударів по Москві, дивитися на істерику москвичів, але наскільки це буде впливати стратегічно?
– пояснив він.
Україна накопичує ресурси, вивчає російську систему ППО, щоб уражати насамперед ті цілі, які будуть впливати на воєнно-політичну ситуацію. Тому виходячи з ресурсних можливостей, наші сили обирають те, що сьогодні найбільш важливо.
Але у цьому чи наступному місяці до Москви долітатиме. Наші Сили оборони, спецслужби ГУР, СБУ, ССО неодноразово ще порадують нас та росіян,
– додав військовослужбовець.
Чи можливий блекаут у Москві?
Раніше Президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо Росія погрожує блекаутом у Києві, то хай готується до блекауту в Москві. За його словами, Росія має зрозуміти, що цивілізовані держави відрізняються від диких тим, що не розпочинають агресію першими, однак це не означає, що вони слабкі чи не здатні дати рішучу відсіч.
Начальник Генштабу ЗСУ генерал-майор Андрій Гнатов також анонсував блекаут у Москві. Він наголосив, що будь-яка дія Росії, спрямована на шкоду Україні, буде отримувати симетричну відповідь. Він запевнив, що для цього знайдуть і можливості, і зброю.
10 жовтня Володимир Зеленський відповів, чи є змога влаштувати блекаут в Москві. Український лідер зауважив, що завдання України після російських ударів – відповідати ворогу, а наші військові знають, що їм потрібно робити.