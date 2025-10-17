Такое мнение 24 Каналу высказал дипломат, бывший министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, отметив, что в последнее время США активизировать свои попытки повлиять на кремлевского диктатора, чтобы тот пошел на завершение боевых действий. Это произошло после того, как Трампу удалось способствовать прекращению огня между Израилем и ХАМАС.

Какие страны могут заставить Россию к миру?

Дмитрий Кулеба считает, что Трампу удалось решить вопрос Израиля и ХАМАС только потому, что США нашли слабые места обеих сторон, и нажали на них.

Какие из этого уроки для нас? Первое – нет ничего невозможного. Второе – очень важно четко нащупать слабые стороны обеих, чтобы достичь мира. Здесь есть негативный момент. Потому что и у нас нащупают слабые места,

– сказал он.

Если взглянуть на эту ситуацию со стороны Путина, то у диктатора в этом смысле могут возникнуть проблемы. Есть те, кто может заставить его к миру.

Я вижу две страны – Китай и Саудовская Аравия. Китай – из-за их всеобъемлющего партнерства с Россией. А от Саудовской Аравии зависит ситуация на мировом рынке нефти. Если бы у них было желание, то им не сложно обвалить цену на нефть до уровня, чтобы российская экономика начала задыхаться,

– отметил дипломат.

Несмотря на такие возможности, по мнению Кулебы, достичь необходимого давления на Россию будет сложно, ведь выглядит, что Кремль еще не дошел до той точки истощения, чтобы быть готовым завершать войну в Украине.

Какие сейчас проблемы в России?