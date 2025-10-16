Почему разбавляют бензин в России?
Об этом рассказал председатель Союза автосервисов России Юрий Валько, сообщает 24 Канал со ссылкой на российское издание The Moscow Times.
По его словам, производители бензина в России начали экономить на качестве, поскольку не имеют возможности повышать цены.
Многие стали повышать октановое число за счет различных добавок из-за экономической ситуации на фоне дефицита в некоторых регионах,
– отметил Валько.
Однако владельцам автомобилей такие "нововведения" не по душе, поскольку манипуляции с топливом приводят к поломкам их железных коней.
В частности, на проблемы после заправки разбавленным бензином жалуются владельцы китайских автомобилей Geely.
Валько добавил, что похожая ситуация наблюдалась на рубеже 2000 – 2010-х годов на некоторых АЗС.
Можно было залить топливо и сразу ехать в автосервис. Сейчас, к сожалению, мы можем вернуться к тому же этапу,
– подытожил глава автосоюза.
Как растет дефицит горючего в России?
Дефицит бензина в России возник из-за успешных ударов украинских дронов по российским нефтеперерабатывающим заводам. Дроновые атаки уже повредили, по разным данным, более 20 крупных НПЗ.
Из-за проблем с переработкой в России стремительно растет дефицит горючего. По данным BBC Russian, топливный кризис уже охватил более 57 регионов:
- Проблемы начались с Дальнего Востока и быстро распространились. Первыми нехватку ощутили Забайкалье, Приморье и Сахалинская область.
- Особенно остро дефицит проявляется на оккупированных украинских территориях. Так, в Крыму в начале октября ограничили продажи топлива до 20 литров в одни руки.
Впрочем, похожая ситуация и в других регионах – бензин продают по карточкам, предоставляют только организациям по контрактам, лимитируют даже продажи дизеля.
Стоит знать! Международное энергетическое агентство (МЭА) подсчитало, что объемы нефтепереработки в России из-за ударов упали менее чем до 5 миллионов баррелей в сутки, и их не удастся восстановить до июня 2026 года.
Как российские власти борются с кризисом?
Чтобы уменьшить последствия кризиса на рынке топлива, российские власти запретили его вывоз за границу и в четыре раза увеличили импорт из Беларуси.
Кроме того, Совет Евразийской экономической комиссии принял временно отменить пошлины на импорт бензина и дизельного топлива, чтобы усилить поставки из-за рубежа – из Китая, Южной Кореи и Сингапура.
Несмотря на это, эксперты предупреждают, что в случае ухудшения ситуации власти могут даже ограничить внутреннее потребление топлива.
Однако российский вице-премьер Александр Новак отвергает дефицит топлива. Он заявил, что поставки бензина в стране остаются стабильными, и проблем с топливом якобы нет.