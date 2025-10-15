Как в России отреагировали на слова Трампа?
Один из высокопоставленных экономических чиновников Путина опроверг предупреждение Трампа, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.
Президент США заявил о том, что российская экономика терпит крах из-за очередей за бензином. Экономика России действительно в этом году замедляется, и правительство прогнозирует рост ВВП на 1,0% после роста на 4,3% в 2024 году.
Однако отвечая на вопрос о высказываниях Трампа на энергетической конференции в Москве, вице-премьер-министр Александр Новак заявил, что Россия имеет стабильные поставки бензина.
У нас стабильные поставки на внутренний рынок, мы не видим никаких проблем в этом плане. Баланс между производством и потреблением поддерживается, и мы, со стороны правительства и соответствующих министерств, делаем все, чтобы так и оставалось,
– сказал Новак.
Кремль утверждает, что экономика намеренно замедляется, чтобы предотвратить "перегрев", что она хорошо адаптировалась к самым жестким западным санкциям, когда-либо введенных против крупной экономики, и что ни одна внешняя сила никогда не сможет заставить Россию изменить курс.
Как на самом деле углубляется топливный кризис в России?
Высокие ставки сдерживали крупнейших российских розничных торговцев от скупки бензина в зимние месяцы, когда был избыток, а затем серия атак вывела из строя часть мощностей российских НПЗ.
Это привело к дефициту бензина в регионах России, второго по величине экспортера нефти в мире, хотя правительство быстро приняло меры для приоритетных поставок в регионы с дефицитом.
Дефицит топлива, продолжающий расти, свидетельствует о серьезных проблемах Москвы, сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко.
- В сентябре в России простаивали рекордные 38% мощностей по переработке нефти;
- Производство топлива уменьшилось примерно на миллион тонн;
- Дефицит бензина и дизеля достиг 20% от внутренних потребностей страны.
По словам Коваленко, в итоге Россия проигрывает по всем направлениям.
Каково настоящее состояние экономики России?
Экономика России сталкивается с серьезными проблемами. В частности инфляция превышает 20%, денежные ресурсы сокращаются, а экономический рост замедляется.
Цены на бензин в России выросли на 12,73% за год, что является рекордом за последние 14 лет из-за атак украинских дронов на НПЗ. Украинские атаки остановили почти 40% российских НПЗ.
Цены на лекарства в России выросли более чем на 13% за январь-август, что превышает инфляцию в России в 3,5 раза. Россияне начали экономить на медикаментах, больше покупая онлайн, со снижением среднего чека на 12%.