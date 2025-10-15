Как в России отреагировали на слова Трампа?

Один из высокопоставленных экономических чиновников Путина опроверг предупреждение Трампа, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Президент США заявил о том, что российская экономика терпит крах из-за очередей за бензином. Экономика России действительно в этом году замедляется, и правительство прогнозирует рост ВВП на 1,0% после роста на 4,3% в 2024 году.

Однако отвечая на вопрос о высказываниях Трампа на энергетической конференции в Москве, вице-премьер-министр Александр Новак заявил, что Россия имеет стабильные поставки бензина.

У нас стабильные поставки на внутренний рынок, мы не видим никаких проблем в этом плане. Баланс между производством и потреблением поддерживается, и мы, со стороны правительства и соответствующих министерств, делаем все, чтобы так и оставалось,

– сказал Новак.

Кремль утверждает, что экономика намеренно замедляется, чтобы предотвратить "перегрев", что она хорошо адаптировалась к самым жестким западным санкциям, когда-либо введенных против крупной экономики, и что ни одна внешняя сила никогда не сможет заставить Россию изменить курс.

Как на самом деле углубляется топливный кризис в России?

Высокие ставки сдерживали крупнейших российских розничных торговцев от скупки бензина в зимние месяцы, когда был избыток, а затем серия атак вывела из строя часть мощностей российских НПЗ.

Это привело к дефициту бензина в регионах России, второго по величине экспортера нефти в мире, хотя правительство быстро приняло меры для приоритетных поставок в регионы с дефицитом.

Дефицит топлива, продолжающий расти, свидетельствует о серьезных проблемах Москвы, сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации Андрея Коваленко.

В сентябре в России простаивали рекордные 38% мощностей по переработке нефти;

Производство топлива уменьшилось примерно на миллион тонн;

Дефицит бензина и дизеля достиг 20% от внутренних потребностей страны.

По словам Коваленко, в итоге Россия проигрывает по всем направлениям.

Каково настоящее состояние экономики России?